卓球女子の加藤美優が１７日に自身のインスタグラムを更新。「かとゆみの事を成長させてくれた特別な２人」などとつづり、伊藤美誠、平野美宇との３ショット写真などを投稿した。１枚目の写真は上が３人が子どもの頃、下が現在で、左から伊藤、平野、加藤の同じ並びでＶサインのポーズも一緒。「２人と会えなかったら今までこんなに頑張る事出来なかったと思う本当にありがとう」と、ジュニアの頃から切磋琢磨してきた１学年下