トリオ解散を発表していたトンツカタンが、18日のライブ出演をもって、活動を終了した。所属する「プロダクション人力舎」がXなどで伝えた。同社は「プロダクション人力舎所属トンツカタンは、本日2026年4月18日のライブ出演を最後にトリオを解散しましたことをご報告いたします」と報告。「お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑は、今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定です」とした。「これまでトンツカタンに多大なるご声援とたく