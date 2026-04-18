タレントの河合郁人が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ登場した。【全身ショット】素敵！ネクタイ姿で登場した河合郁人2025 S/S以来1年ぶりの参加となる河合は、自身のYouTubeチャンネルでも“古着旅”を発信するほど大の古着好きで知られ、古着・ヴィンテージ＆インポートショップ『Top of the Hill』のステージに参加。ロングジャケッ