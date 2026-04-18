河合郁人、1年ぶり『ガルアワ』サプライズ出演 投げキス→照れ笑いで茶目っ気たっぷり
タレントの河合郁人が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ登場した。
【全身ショット】素敵！ネクタイ姿で登場した河合郁人
2025 S/S以来1年ぶりの参加となる河合は、自身のYouTubeチャンネルでも“古着旅”を発信するほど大の古着好きで知られ、古着・ヴィンテージ＆インポートショップ『Top of the Hill』のステージに参加。
ロングジャケットを翻し、シャツにネクタイスタイルをまとった河合は、ランウェイトップで投げキスを試みるも、照れ笑いするおちゃめな一面をみせた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】素敵！ネクタイ姿で登場した河合郁人
2025 S/S以来1年ぶりの参加となる河合は、自身のYouTubeチャンネルでも“古着旅”を発信するほど大の古着好きで知られ、古着・ヴィンテージ＆インポートショップ『Top of the Hill』のステージに参加。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。