【藤沢翔陵−立花学園】三回二死二塁。２点目の適時打を放った立花学園・小峰＝相石ひらつか高校野球の春季神奈川県大会は１８日、県内４球場で４回戦８試合を行い、ベスト８が決まった。相洋、横浜創学館、立花学園、桐光学園は打線が活発でコールド勝ち。日大藤沢はエース左腕の関根一留（３年）が３安打完封で橘を下した。横浜は鎌倉学園に八回裏にリードされる苦しい展開だったが、九回に安食琥太郎（２年）が勝ち越し打を