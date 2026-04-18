タレント・新山千春（４５）が１７日、東京ドームでＢＴＳのワールドツアーの日本公演を娘でタレントとして活動する新山もあ（１９）と“参戦”した。新山がＳＮＳで「とんでもなく楽しみだったＢＴＳのライブに娘のもあと行ってきました娘が中学生の頃、ちょうどコロナで日常が止まったみたいな時期に心を支えてくれて希望をくれたのがＢＴＳでした」などと説明。「不安だった思春期の娘に光をくれた存在に、心からありが