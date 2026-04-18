タレント・新山千春（４５）が１７日、東京ドームでＢＴＳのワールドツアーの日本公演を娘でタレントとして活動する新山もあ（１９）と“参戦”した。

新山がＳＮＳで「とんでもなく楽しみだったＢＴＳのライブに娘のもあと行ってきました 娘が中学生の頃、ちょうどコロナで日常が止まったみたいな時期に心を支えてくれて希望をくれたのがＢＴＳでした」などと説明。「不安だった思春期の娘に光をくれた存在に、心からありがとうって思ってるんです」と熱い思いをつづった。

「人生初のファンクラブ入って応募！！結果をドキドキ待って、、メールをみたらまさかの当選♥（涙マーク） この奇跡、ほんとに嬉しすぎました」「会場で思いっきり『ありがとうー！』って叫んできました！」と明かし、「東京ドーム史上、聞いたことない最強の歓声と声援！！鳥肌が立ちました。あんなに広いはずの会場なのにとても近く感じた温度感 余韻まであったかい」と興奮を伝えた。

新山は２０１４年に当時巨人の選手と結婚し、０６年に第１子長女・もあを授かったが、１４年１２月に離婚。２３年１１月、海外のマッチングアプリを通じて出会った１４歳年下の一般男性との再婚を発表した。