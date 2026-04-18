■これまでのあらすじ父親の仕事上のミスをもみ消してもらうために、姉・絵美は義兄と結婚させられた。そして義兄から自由を奪われていた。その話を聞いた妻・遥は、義兄が父を助けたという話そのものに疑問を抱く。そんな中、智也のもとに義兄から電話がかかってきて…。「困るのは君の家だからね」--北見さんの穏やかな声が頭から離れなかった。脅されてるのか？とにかく父さんに直接聞くしかない。長い沈黙の後、父は重い口を開