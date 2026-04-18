■これまでのあらすじ

父親の仕事上のミスをもみ消してもらうために、姉・絵美は義兄と結婚させられた。そして義兄から自由を奪われていた。その話を聞いた妻・遥は、義兄が父を助けたという話そのものに疑問を抱く。そんな中、智也のもとに義兄から電話がかかってきて…。



「困るのは君の家だからね」--北見さんの穏やかな声が頭から離れなかった。脅されてるのか？とにかく父さんに直接聞くしかない。

長い沈黙の後、父は重い口を開いた。20年前、会社で大きな損失を出したとき、専務の息子の鋭斗さんが「何とかする」と言ってくれた。その後、鋭斗さんに呼び出されて--姉との結婚の話をされたんだと。「姉ちゃんの人生だぞ？！それでも父親かよ！」と怒りをぶつけた俺に、母さんが「あなたのためでもあったのよ。あなたはまだ中学生で…」と泣きながら言った。俺のため--。頭が真っ白になった。俺の学費も、就職も、この家の暮らしも、全部姉ちゃんの犠牲の上で成り立っていたのか。そのとき、遥の言葉が頭をよぎった。「北見さんって、本当にお父さんを助けたのかな」父は、その疑問すら抱いたことがなかったようで「そんなこと…考えたこともなかった」と呟いていた。真相はわからない…けど、姉ちゃんは悪くない！イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)