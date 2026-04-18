¢£Snow Man¤Î¤ß¤äBTS¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤ÈBTS V¡õ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬Æ°Ì®¥Ôー¥¹¤Ç½¸¹ç¡ª¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③ Snow Man¸ø¼°SNS¤Ë¡¢Snow Man¤ÈBTS V¡Ê¥ô¥£¡Ë¡õJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ BTS¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï4·î3Æü¤È17Æü¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¤Ë½Ð±é¡£17Æü¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã