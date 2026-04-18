Snow Man¤ÈBTS V¡õ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÆ°Ì®¥Ôー¥¹¡ª¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¢£Snow Man¤Î¤ß¤äBTS¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤ÈBTS V¡õ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬Æ°Ì®¥Ôー¥¹¤Ç½¸¹ç¡ª¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
Snow Man¸ø¼°SNS¤Ë¡¢Snow Man¤ÈBTS V¡Ê¥ô¥£¡Ë¡õJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
BTS¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï4·î3Æü¤È17Æü¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¤Ë½Ð±é¡£17Æü¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Snow Man6¿Í¡Ê¥é¥¦ー¥ë¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢V¤ÈJUNG KOOK¤ò6¿Í¤Ç°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸þ°æÈ¯°Æ¤Î¼ó¸µðôÆ°Ì®¤¢¤¿¤ê¤Ë¥Ôー¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¡ÈÆ°Ì®¥Ôー¥¹¡É¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
BTS¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏV¤ÈJUNG KOOK¤ÎÃ±ÆÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤»×¤¤¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£