病気などで親を亡くした子どもたちを支援しようと、18日から福岡県内7か所で、あしなが学生募金への協力が呼びかけられています。これは、「あしなが育英会」の奨学金を受けている学生らが、1人でも多くの遺児たちに奨学金を届けようと行っているものです。あしなが育英会によりますと、今年度の高校進学者を対象にした奨学金は、資金が追いつかず、全国では申請した1819人のうち632人に、福岡県では164人のうち49人に届けられなか