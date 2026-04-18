京都国立博物館で6月14日まで特別展『北野天神』が開催されている。源氏の重宝で“兄弟刀”とも呼ばれる「髭切」（北野天満宮蔵）と「膝丸」（大覚寺蔵）の2振が同じケース内に展示され、撮影可能となっていることに反響が寄せられている。【画像】貴重な国宝・重文の数々…天神さまゆかりの品々最古級の天神像も同展では、北野天満宮所蔵の国宝「北野天神縁起絵巻（承久本）」、道真の遺品と伝わる国宝「菅公遺品」や現存最