「めちゃくちゃレアでは??」…“兄弟刀”髭切＆膝丸、同時公開・撮影OKに反響 京都国立博物館特別展『北野天神』
京都国立博物館で6月14日まで特別展『北野天神』が開催されている。源氏の重宝で“兄弟刀”とも呼ばれる「髭切」（北野天満宮蔵）と「膝丸」（大覚寺蔵）の2振が同じケース内に展示され、撮影可能となっていることに反響が寄せられている。
【画像】貴重な国宝・重文の数々…天神さまゆかりの品々 最古級の天神像も
同展では、北野天満宮所蔵の国宝「北野天神縁起絵巻（承久本）」、道真の遺品と伝わる国宝「菅公遺品」や現存最古級の天神像「束帯天神像（根本御影）」をはじめ、国宝・重要文化財約50件を含む約140件の、全国の天神信仰ゆかりの品々を一挙に公開する。
見どころの一つが、ともに重要文化財に指定されている2振りの刀の公開だ。北野天満宮では「鬼切丸」の号で称される「髭切」は平安時代、源満仲により鍛えられた2振りのうちの1振りで伯耆国（鳥取県）の刀工・安綱の作と伝わる。北野天満宮では、満仲の嫡子・源頼光から刀を貸し与えられた渡辺綱が刀をもって鬼を退治したことから、「鬼切丸」と呼ばれるようになったと伝わる。
そして同じく満仲によって鍛えられたもう1振りの刀が「膝丸」だ。京都・大覚寺では「薄緑」の号で呼ばれている。付属の『薄緑太刀伝来』記に満仲にはじまる歴代の所有者が列記されているほか、源義経が所持した際に、「膝丸」を「薄緑」にしたと記されている。
今回、その兄弟刀の2振りが同じケースで通期にわたって展示されている。また、同展示室では特別に写真撮影可能になっている。ネットでは「写真撮影OKなの??」「膝丸の写真撮れるのめちゃくちゃレアでは??」「こ…これは…贅沢すぎんか」といった反響が寄せられている。
また人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボレーションも実施。会期中、京都国立博物館平成知新館グランドロビーに刀剣男士「髭切」と「膝丸」の等身大パネルが登場するほか、レストランでコラボカフェも実施。展示会限定のコラボグッズも用意される。
■展覧会解説
・第1章 天神信仰
失意の中、延喜三年（903）に薨去した菅原道真は、半世紀後の天暦元年（947）に北野の地に祀られます。当初は怨霊でしたが、しだいに善神としての性格を帯び、永延元年（987）に一条天皇より「北野天満大自在天神」の神号を贈られました。この章では人間・道真が天神となる足跡、そして神仏習合により長谷寺や天台宗と関わりを持ち、十一面観音信仰と深く結びついていく様子をご紹介します。
・第2章 北野天満宮の歴史
菅原道真が北野の地に神としてまつられるまでの草創の由来と、その霊験説話をまとめた絵巻物が「北野天神縁起絵巻」です。この章では、北野天満宮に伝来した国宝《北野天神縁起絵巻（承久本）》をはじめ、国宝・重要文化財に指定されている「北野天神縁起絵巻」の多くが一堂に会します。また、長い歴史を誇る同宮は幅広い階層の人々から篤い崇敬を集めて繁栄し、幾たびもの社殿の造営や寄進を受けてきました。これら京都の地域社会との結びつきを、北野天満宮に伝来する古記録からたどります。
・第3章 北野天満宮と芸能・文化
現在では受験合格祈願の神社として絶大な人気を誇る北野天満宮ですが、これは奥深い天神信仰の一側面でしかありません。菅原道真は学問のみならず、和歌や芸能、戦勝祈願の神としても敬われ、北野の地は各時代において芸能と文化の一大発信拠点の役割を担ってきました。この章では北野天満宮に奉納された品々や、往時の賑わいを伝える名品を通じて、同宮が日本文化に与えた影響を紐解きます。
■展覧会概要
展覧会名：特別展「北野天神」
会期：4月18日（土）〜6月14日（日）
主な展示替：
前期：4月18日（土）〜5月17日（日）
後期：5月19日（火）〜6月14日（日）
※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替または巻替を行う
開館時間：午前9時〜午後5時30分
※金曜日は午後8時まで
※入館は各閉館の30分前まで
休館日：月曜日※ただし5月4日（月・祝）は開館
会場：京都国立博物館 平成知新館
主催：京都国立博物館、北野天満宮、読売新聞社
特別協力：全国天満宮梅風会
観覧料：
一般2000円、大学生1400円、高校生900円
※中学生以下、障害者手帳を提示した人とその介護者1人は無料（要証明）
主な販売場所：
公式オンラインチケット、美術展ナビチケットアプリ、ローソンチケット、チケットぴあ、
セブンチケット、CNプレイガイド、イープラスなど
【画像】貴重な国宝・重文の数々…天神さまゆかりの品々 最古級の天神像も
同展では、北野天満宮所蔵の国宝「北野天神縁起絵巻（承久本）」、道真の遺品と伝わる国宝「菅公遺品」や現存最古級の天神像「束帯天神像（根本御影）」をはじめ、国宝・重要文化財約50件を含む約140件の、全国の天神信仰ゆかりの品々を一挙に公開する。
そして同じく満仲によって鍛えられたもう1振りの刀が「膝丸」だ。京都・大覚寺では「薄緑」の号で呼ばれている。付属の『薄緑太刀伝来』記に満仲にはじまる歴代の所有者が列記されているほか、源義経が所持した際に、「膝丸」を「薄緑」にしたと記されている。
今回、その兄弟刀の2振りが同じケースで通期にわたって展示されている。また、同展示室では特別に写真撮影可能になっている。ネットでは「写真撮影OKなの??」「膝丸の写真撮れるのめちゃくちゃレアでは??」「こ…これは…贅沢すぎんか」といった反響が寄せられている。
また人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボレーションも実施。会期中、京都国立博物館平成知新館グランドロビーに刀剣男士「髭切」と「膝丸」の等身大パネルが登場するほか、レストランでコラボカフェも実施。展示会限定のコラボグッズも用意される。
■展覧会解説
・第1章 天神信仰
失意の中、延喜三年（903）に薨去した菅原道真は、半世紀後の天暦元年（947）に北野の地に祀られます。当初は怨霊でしたが、しだいに善神としての性格を帯び、永延元年（987）に一条天皇より「北野天満大自在天神」の神号を贈られました。この章では人間・道真が天神となる足跡、そして神仏習合により長谷寺や天台宗と関わりを持ち、十一面観音信仰と深く結びついていく様子をご紹介します。
・第2章 北野天満宮の歴史
菅原道真が北野の地に神としてまつられるまでの草創の由来と、その霊験説話をまとめた絵巻物が「北野天神縁起絵巻」です。この章では、北野天満宮に伝来した国宝《北野天神縁起絵巻（承久本）》をはじめ、国宝・重要文化財に指定されている「北野天神縁起絵巻」の多くが一堂に会します。また、長い歴史を誇る同宮は幅広い階層の人々から篤い崇敬を集めて繁栄し、幾たびもの社殿の造営や寄進を受けてきました。これら京都の地域社会との結びつきを、北野天満宮に伝来する古記録からたどります。
・第3章 北野天満宮と芸能・文化
現在では受験合格祈願の神社として絶大な人気を誇る北野天満宮ですが、これは奥深い天神信仰の一側面でしかありません。菅原道真は学問のみならず、和歌や芸能、戦勝祈願の神としても敬われ、北野の地は各時代において芸能と文化の一大発信拠点の役割を担ってきました。この章では北野天満宮に奉納された品々や、往時の賑わいを伝える名品を通じて、同宮が日本文化に与えた影響を紐解きます。
■展覧会概要
展覧会名：特別展「北野天神」
会期：4月18日（土）〜6月14日（日）
主な展示替：
前期：4月18日（土）〜5月17日（日）
後期：5月19日（火）〜6月14日（日）
※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替または巻替を行う
開館時間：午前9時〜午後5時30分
※金曜日は午後8時まで
※入館は各閉館の30分前まで
休館日：月曜日※ただし5月4日（月・祝）は開館
会場：京都国立博物館 平成知新館
主催：京都国立博物館、北野天満宮、読売新聞社
特別協力：全国天満宮梅風会
観覧料：
一般2000円、大学生1400円、高校生900円
※中学生以下、障害者手帳を提示した人とその介護者1人は無料（要証明）
主な販売場所：
公式オンラインチケット、美術展ナビチケットアプリ、ローソンチケット、チケットぴあ、
セブンチケット、CNプレイガイド、イープラスなど