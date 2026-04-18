ＲＩＺＩＮは１８日、東京ミッドタウン日比谷で緊急記者会見を行い、９月１０日の超ＲＩＺＩＮ５（京セラドーム大阪）で朝倉未来（３３）、平本蓮（２７）が復帰戦を行うことを発表した。対戦相手はともに未定ながら因縁の２人は会見で大げんかを繰り広げた。眼窩底骨折の大けがから復帰となるＹＡ−ＭＡＮも登壇。坊主姿で会見に姿をみせ、「怪我は一流の先生に手術をしてもらって、万全の状態で試合に臨める」と語った。意気