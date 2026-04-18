ドジャースが期待の有望株、ライアン・ウォード外野手（28）をメジャー初昇格させると17日（日本時間18日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者が自身のXで報じた。ウォードは2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースから指名され、以降マイナーでプレー。昨季は3Aで143試合に出場し、打率・290、36本塁打、122打点、OPS・937を記録し、パシフィックコーストリー