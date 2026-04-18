味の素AGFは4月7日から9日にかけて、上賀茂神社（京都府京都市）で珈琲にお香と桜を融合させたイベントを開催した。開催目的について、7日、開会セレモニーで取材に応じた島本憲仁社長は「昨年は蛍鑑賞、今回はお香と桜を組み合わせた。違和感ある組み合わせだが、それゆえに面白い。日本文化の王道と上手く融合させることで新しい価値が生まれると考える。すべてはコーヒー文化醸成のためで、今後も京都と上賀茂神社を起点に