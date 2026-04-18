またしてもダイソーで、気になる電気小物を発見。パッケージを開けると、ゆる可愛いデザインのライトが登場しました！ついクセになるぷにぷにとした感触もたまらない♡見た目だけでなく機能性も抜群で、明るさの調整もできちゃうんです。大手の雑貨店だと数千円はしそうなクオリティですが、値段を見てさらに驚きました…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：センサーライト（パンダ）価格：￥550（税込）使用電池：単