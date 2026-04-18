17日午後、みずほPayPayドーム近くの公園で白骨化した遺体が見つかりました。警察が事件事故の両面で調べています。警察によりますと、17日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜の地行中央公園で、「人骨が落ちている。」「頭蓋骨の形をしている。」と通りがかった人が警察に届け出ました。警察官が現場に向かい、公園の茂みの中から長袖の上着と長ズボンを着用した白骨化した遺体を発見しました。白骨化してかなりの時間がたっ