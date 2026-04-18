「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は二回の第２打席で右前打を放ち、４試合ぶり６度目のマルチ安打とした。２死一塁から菅野と２度目の対戦。外角フォーシームを見送り、２球目の低めスプリットにはバットが空を斬った。第１打席と同じく２球で追い込まれた中、３球目のスプリットは見極め、４球目もきっちり見送って平行カウントに持ち込んだ。５球目の低めスプリットを引っかける