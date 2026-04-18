【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】なでしこジャパンvsアメリカ代表（生中継）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月18日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。午前10時のキックオフを前にスタメンが発表された。今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝し、FIFAランキングで