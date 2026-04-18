記事ポイントゲオ限定の場面写アクリルブロック付きで、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の熱量を手元で味わえます。完全生産限定版は描き下ろし収納BOXや特典ディスク、16P蛇腹ブックレットまでそろう豪華仕様です。予約は2026年4月18日午前0時から始まり、数量限定のため早めの確保がうれしいポイントです。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のDVD・ブルーレイに、ゲオ限定グッズ「場面写アク