飾って残す無限城の余韻！ ゲオストア 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来 DVD・ブルーレイ

記事ポイント ゲオ限定の場面写アクリルブロック付きで、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の熱量を手元で味わえます。完全生産限定版は描き下ろし収納BOXや特典ディスク、16P蛇腹ブックレットまでそろう豪華仕様です。予約は2026年4月18日午前0時から始まり、数量限定のため早めの確保がうれしいポイントです。 ゲオ限定の場面写アクリルブロック付きで、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の熱量を手元で味わえます。完全生産限定版は描き下ろし収納BOXや特典ディスク、16P蛇腹ブックレットまでそろう豪華仕様です。予約は2026年4月18日午前0時から始まり、数量限定のため早めの確保がうれしいポイントです。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のDVD・ブルーレイに、ゲオ限定グッズ「場面写アクリルブロック」が付いた特別な商品が登場します。

炭治郎と猗窩座の場面写を立体感のあるアクリルブロックで飾れるため、映画の緊張感や余韻を日常の中で何度も思い出したくなるラインアップです。

ゲオストア「『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ」





予約受付開始：2026年4月18日午前0時発売予定日：2026年7月29日予約店舗：ゲオオンラインストア、全国のゲオショップ約800店舗ゲオ限定グッズ付き商品の取扱：ゲオオンラインストア限定オンライン予約期間：2026年4月18日0:00〜7月28日23:59

今回注目したいのは、作品を観終えたあともお気に入りのシーンを視覚的に楽しめる、ゲオ限定の「場面写アクリルブロック」です。

数量限定の特典なので、映画館で味わった高揚感を形として残したいファンには、予約開始直後のチェックが特別な一手になります。

通常版と完全生産限定版の両方がそろっているため、特典をじっくり堪能したい人にも、本編を手元に置きたい人にも選びやすい展開です。

豪華特典付きの完全生産限定版





ゲオ限定グッズ付完全生産限定版ブルーレイ：12,100円（税込）ゲオ限定グッズ付完全生産限定版DVD：11,000円（税込）完全生産限定版ブルーレイ：9,900円（税込）完全生産限定版DVD：8,910円（税込）

完全生産限定版には、キャラクターデザイン・総作画監督の松島晃さんによる描き下ろし収納BOXやデジジャケットが付き、パッケージそのものにコレクション性があります。

特典CD2枚組の劇伴音楽集や、国内舞台挨拶ダイジェストなどを収録した特典ディスクまで加わるため、映画本編の感動を音と映像の両方で深くたどれるのが魅力です。

16Pの蛇腹ブックレットも付くので、棚にしまうだけで終わらず、開いて眺める時間まで楽しみになる1本です。

通常版でもうれしい限定特典





通常版ブルーレイ：4,048円（税込）通常版DVD：3,608円（税込）ゲオ限定購入特典：場面写ステッカー（猗窩座）完全生産限定版先着特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃 描き下ろし色紙

通常版でもゲオ限定購入特典の場面写ステッカーが付くため、価格を抑えながら作品の記念アイテムを手にできるのがうれしいところです。

ブルーレイで4,048円、DVDで3,608円という価格は、まず本編を自宅で何度も見返したい人にとって手に取りやすい選択肢です。

特典重視なら完全生産限定版、手頃さを優先するなら通常版と、楽しみ方に合わせて選べるのも今回の発売ならではの魅力です。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の余韻を自宅でも味わいたいなら、映像ソフトに加えて限定グッズまでそろう今回の予約販売は見逃せません。

炭治郎と猗窩座の印象的なシーンを飾れるアクリルブロックは、作品への熱量を日常の景色に変えてくれる存在です。

数量限定の特典は、後から欲しくなったときには出会えないこともあるため、気になる人ほど早めに動く価値があります。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイの紹介でした。

よくある質問

Q. ゲオ限定グッズ付き商品はどこで予約できますか？

A. ゲオ限定グッズ「場面写アクリルブロック」付きの商品は、ゲオオンラインストア限定で予約を受け付けます。

全国のゲオショップ店頭では、通常版と完全生産限定版の予約が可能です。

Q. 完全生産限定版にはどんな特典が付いていますか？

A. 完全生産限定版には、松島晃さん描き下ろし収納BOXやデジジャケット、特典CD2枚組、特典ディスク、特製ブックレット、16Pの蛇腹ブックレットなど、作品世界を深く味わえる内容がそろいます。

Q. 通常版にも特典は付きますか？

A. はい、通常版ブルーレイとDVDにも、ゲオ限定購入特典として「場面写ステッカー（猗窩座）」が付きます。

価格を抑えつつ、限定感のある特典を楽しみたい人にぴったりです。

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