【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 2ー3 ジェイテクトSTINGS愛知（4月12日・男子第21節）【映像】弾丸サーブを“オーバー”で受け切る驚愕レシーブそのプレーは、技術の詰まった離れ技だった。アメリカ代表にも名を連ねる注目選手の強烈なサーブをオーバーハンドでレシーブしたプレーにファンが「なんでオーバーで返せるの？」など、ネット上で驚きの声を挙げている。大同生命SVリーグ男子の第21節が行われ、ウルフドッグス名