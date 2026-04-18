隣家の木の枝が自宅の庭や敷地内まで伸びており、困った経験はありませんか。枝が伸び続けるのを放置すると落ち葉が大量に落ちたり、自宅の壁や窓などを傷つけたりするケースも少なくありません。この場合、勝手に切ると法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。【豆知識】隣の枝、ついに「自らカット」が可能に？ これが、知っておきたい民法改正のビフォーアフターです