「食えた時代」はわずか100年程度近年、SNSでは「ライターが食えなくなる」という話題が定期的に上がり、出版不況やフリーランスの不安定な身分といった実態とともに議論を呼んでいます。最近も、「出版社は著者のフォロワー数を基準に出版の可否を判断している」という内部事情に関する投稿が拡散され、賛否両論となりました。出版社サイドとしては、あらかじめ売り上げが見込めることや、宣伝費をかけられないといった事情が関係