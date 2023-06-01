レギュラーシーズンが終了し、プレーオフに向けて次第に熱が高まっているNBA。プレーオフとともにMVPやDPOY（最優秀守備選手賞）といったアウォードの行方にも注目が集まるが、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）は一足先に新たな栄誉を手にしたようだ。 全米プロバスケットボール記者協会（Professional Basketball Writers Association、以下「PBWA