アトレティコ・マドリードで長く活躍してきた35歳のFWアントワーヌ・グリーズマンは今季限りでアトレティコを離れ、アメリカのオーランド・シティへ移籍することが決まっている。ここまでアトレティコで通算491試合で211ゴール97アシストと、成績に文句はつけられない。惜しい点があるとするならば、チームタイトルだろう。2017-18シーズンにヨーロッパリーグは制したが、ラ・リーガとチャンピオンズリーグは制覇できていない。ラ