世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏｋが１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーとスタッフなしの空間での“ガチトーク”を展開した。向井康二に「グループチャットみたいなのはある？」と聞かれると、「あります」とＪｕｎｇＫｏｏｋは即答。トーク内容を聞かれたＶは「オススメ（映画）とか。Ｎｅｔ
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