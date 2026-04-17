【モデルプレス＝2026/04/17】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が4月17日、都内で開催された「NTTドコモ presents “ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I”点灯式」に出席。デビュー2周年を迎え、心境を語った。【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I◆ME:I、グループ初の点灯式登壇ME:I は、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えた。これを記念し、赤坂Bizタワー仲通りにて開催中の