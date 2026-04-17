ME:I、グループ初点灯式登壇 デビュー2周年に感謝「多くのYOU:MEの皆様のおかげ」
【モデルプレス＝2026/04/17】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が4月17日、都内で開催された「NTTドコモ presents “ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I”点灯式」に出席。デビュー2周年を迎え、心境を語った。
【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
ME:I は、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えた。これを記念し、赤坂Bizタワー仲通りにて開催中の「さくらイルミネーション」を ME:I 特別仕様に彩り、彼女たちのデビュー2周年を祝福。RINONは本日のファッションのポイントを「まさに“Galaxy”をイメージした衣装になっています。これからのME:Iの光り輝く未来を表したGalaxyファッションです」と説明した。
今回はグループとして初の点灯式ということで、SUZUは「今回、初めて点灯式にME:Iとして参加させて頂けて、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜び。メンバー揃ってスイッチを押してイルミネーションを点灯すると、ME:Iは大興奮し、KEIKOは「きれいすぎます！こんな素敵な景色を見せて頂いてありがとうございます」と声を弾ませた。
デビュー2周年を祝福されると、ME:Iは「ありがとうございます！」と声を揃えて感謝。MOMONAは「2年間あっという間だったんですけど、ここまで歩んでこれたのは今日もたくさん支えてくださっている多くの関係者の皆様と、多くのYOU:ME（ファン）の皆様のおかげだと思っています」とニッコリ。さらにMOMONAは「これからもME:Iらしいありのままの姿をお見せしながら、初心を忘れずに、YOU:MEのみんなとたくさんたくさん素敵な思い出を作りながら精一杯歩んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします」とメッセージを送った。
さらに、イベントでは、暗くても自動で明るくきれいに撮れる「ナイトグラフィービデオ」の機能をメンバーが実際に体験。自撮りをしたり、メンバー同士で撮影し合ったりとそれぞれ楽しんだ。また、イルミネーションをバックに「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスも披露し、イベントをさらに盛り上げた。（modelpress編集部）
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【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
◆ME:I、グループ初の点灯式登壇
ME:I は、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えた。これを記念し、赤坂Bizタワー仲通りにて開催中の「さくらイルミネーション」を ME:I 特別仕様に彩り、彼女たちのデビュー2周年を祝福。RINONは本日のファッションのポイントを「まさに“Galaxy”をイメージした衣装になっています。これからのME:Iの光り輝く未来を表したGalaxyファッションです」と説明した。
◆ ME:I、デビュー2周年に感謝
デビュー2周年を祝福されると、ME:Iは「ありがとうございます！」と声を揃えて感謝。MOMONAは「2年間あっという間だったんですけど、ここまで歩んでこれたのは今日もたくさん支えてくださっている多くの関係者の皆様と、多くのYOU:ME（ファン）の皆様のおかげだと思っています」とニッコリ。さらにMOMONAは「これからもME:Iらしいありのままの姿をお見せしながら、初心を忘れずに、YOU:MEのみんなとたくさんたくさん素敵な思い出を作りながら精一杯歩んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします」とメッセージを送った。
さらに、イベントでは、暗くても自動で明るくきれいに撮れる「ナイトグラフィービデオ」の機能をメンバーが実際に体験。自撮りをしたり、メンバー同士で撮影し合ったりとそれぞれ楽しんだ。また、イルミネーションをバックに「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスも披露し、イベントをさらに盛り上げた。（modelpress編集部）
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