『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式X（旧Twitter）は4月17日に投稿を更新。同日よりムビチケ前売券の販売がスタートしたことを告知しました。【投稿】ちいかわ映画公式Xが公開した特報映像劇場販売分45万人限定、4種のクリアファイル付き同アカウントは「本日より『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ムビチケ前売券の販売がスタート劇場販売分は全国合計45万名様限定！ちいかわverハチワレver.うさぎver.洞窟ver.