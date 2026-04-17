映画『ちいかわ』、ムビチケ前売券の販売スタート！ 「前売りだけで100億円は突破って事…!?」「楽しみ〜」
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式X（旧Twitter）は4月17日に投稿を更新。同日よりムビチケ前売券の販売がスタートしたことを告知しました。
【投稿】ちいかわ映画公式Xが公開した特報映像
さらに「『ちいかわらんど』『ちいかわマーケット』では、・セイレーンおかおポシェット ・セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケ前売券も発売！」と報告しました。
コメントでは「本日のムビチケ大戦争に勝ちました」「ムビチケ買いました！セブンのブランケット付きも無事買えました！楽しみ〜」「むむ！これはまよう！」「セイレーンのおかおポシェット欲しい！」「前売り券でこれだけ盛り上がってるって事は… 前売りだけで100億円は突破って事…!?」「2枚買いました！」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ちいかわ映画公式Xが公開した特報映像
劇場販売分45万人限定、4種のクリアファイル付き同アカウントは「本日より『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ムビチケ前売券の販売がスタート 劇場販売分は全国合計45万名様限定！ ちいかわver ハチワレver. うさぎver. 洞窟ver. 同じ絵柄のオリジナルクリアファイルをプレゼント！」とつづり、写真と画像を1枚ずつ載せています。4種のオリジナルクリアファイルとセイレーンのおかおポシェットです。
コメントでは「本日のムビチケ大戦争に勝ちました」「ムビチケ買いました！セブンのブランケット付きも無事買えました！楽しみ〜」「むむ！これはまよう！」「セイレーンのおかおポシェット欲しい！」「前売り券でこれだけ盛り上がってるって事は… 前売りだけで100億円は突破って事…!?」「2枚買いました！」などの声が寄せられています。
映画は7月24日に公開予定『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は7月24日に公開予定です。原作・脚本はイラストレーターのナガノ氏が担当し、シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「セイレーン編」が描かれます。60秒の特報映像もすでに解禁されています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)