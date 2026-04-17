4月17日、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手が現役引退を発表した。それを受けて、元ペアのフィギュアスケーターでタレントの高橋成美が自身のXを更新。彼らへのメッセージを綴り話題となっている。【写真】番組出演報告だらけの高橋成美のSNSと、日本中に感動を与えた“りくりゅうペア”名シーンの数々仕事急増の裏に知性と誠実さ「