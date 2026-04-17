アメリカの美術館が所蔵する北斎、広重らの花鳥版画を集めた企画展が山口県立萩美術館・浦上記念館で始まりました。ツバキとシジュウカラ、それに中央の余白で情感あふれる歌川広重の作品。「ケシ」が風にたわむ一瞬を捉えた葛飾北斎の作品など。県立萩美術館・浦上記念館でロックフェラー・コレクション花鳥版画展が開会し関係者がテープカットをして祝いました。アメリカの大富豪・ロックフェラーJrの妻アビ&#