エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【合計金額１７万円】数ヶ月に１度のドンキホーテへ買い出しへ出かけたら合計金額高すぎておびえたけど確実に暮らしは豊かになってる現実』の動画を投稿。ドン・キホーテでの購入品を紹介してくれました。今回はその中から、これからの季節に役立つデオドラントをピックアップ。【関連】エミリン「定期便にしてた」“1番好き”な飲み物を紹介「めっちゃ好き」大松さんは「