テレ東では４月２９日（水・祝）よる6時２５分から「一流が目撃！大谷翔平サッカーW杯衝撃の瞬間ランキング～本人と見直したら新発見SP～」を放送します。 テレ東で放送してきた「一流が目撃シリーズ」の第５弾！今回も番組スタッフが日本全国を飛び回り、一流アスリート総勢１９６人にガチ取材！スポーツ史に刻まれる人間離れした超人プレーをランキング形式でご紹介します。 最大の