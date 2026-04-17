大谷翔平伝説の試合を“対戦相手”が実況！？サッカーW杯からWBCまで本人たちと当時の映像を見直すと新発見続々！

テレ東では４月２９日（水・祝）よる6時２５分から「一流が目撃！大谷翔平サッカーW杯衝撃の瞬間ランキング～本人と見直したら新発見SP～」を放送します。

テレ東で放送してきた「一流が目撃シリーズ」の第５弾！今回も番組スタッフが日本全国を飛び回り、一流アスリート総勢１９６人にガチ取材！スポーツ史に刻まれる人間離れした超人プレーをランキング形式でご紹介します。

最大の目玉は、伝説の試合映像を本人が実際に見ながら振り返る【本人と見直したら新発見】企画。WBCやW杯など日本人が大熱狂したあの瞬間を本人と見直してみると、カメラには映らなかった選手同士のやり取りや、今だからこそ明かされる秘話など新たな発見が次々と飛び出します。

開幕まで2ヶ月を切ったサッカーW杯をより熱くする「歴代W杯代表が選ぶW杯日本のスーパーゴール」から日本中が熱狂した「WBC大激闘ランキング」まで、胸が熱くなる3時間半スペシャルです！

■大好評【本人と見直したら新発見】当事者が明かす「あの日の真実」

今回の一番の見どころ【本人と見直したら新発見】企画。

伝説の試合映像を本人が見直しながら当時の心情、今だからこそ話せる裏話が語られます。

スキージャンプ・小林陵侑は選手生命を賭けた「世界最長記録」の舞台裏を語ります。大谷翔平の異次元のプレーをグラウンドで目の当たりにした五十嵐亮太・内川聖一・吉村裕基が集結した“大谷翔平被害者の会”では、伝説の「一番・ピッチャー大谷」「日本最速１６５キロ」の舞台裏を対戦相手の視点から紐解きます。サッカー元日本代表の名波浩・北澤豪・岡野雅行・城彰二は日本サッカーの運命を変えた「W杯初出場の瞬間」を２９年ぶりに見直します。W杯２０１０年南アフリカ大会を見返したのは田中マルクス闘莉王・中澤佑二・松井大輔。ピッチ上で繰り広げられていたやりとりや本田圭佑の伝説のFKの裏側など、戦友だからこそ聞ける赤裸々な質問が飛び交います。

さらにWBCにもフォーカス。第１回大会の「世紀の大誤審」からの大逆転劇を渡辺俊介・和田毅・西岡剛、そして２００９年大会のイチロー劇的決勝タイムリーを勝ち越しのホームを踏んだ岩村明憲・内川聖一が見直し。塁上にいた2人にしか知り得ないイチローの“本当の凄さ”とは？

■これってAI！？人間離れした超人プレーランキング

スポーツ史に残る目を疑うような驚きのプレーの数々。そんな名場面の中から一流アスリート１９６人が選んだ衝撃の名シーンをランキング形式で発表！「大谷翔平のありえないホームラン」「イチローのレーザービーム」や「マイケル・ジョーダンの驚異のダンクシュート」「水切りホールインワン」など…出演者が思わず「これってAIでしょ！？」と疑ってしまう驚きのプレーが目白押しです。

©テレビ東京

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■WBC＆W杯歴代戦士が多数投票！！歴史的大事件も！

歴代のWBC＆W杯に出場した一流たちにも徹底調査！

WBC戦士６４人が選ぶ「WBC激闘ランキング」やW杯戦士３２人が選ぶ「W杯スーパーゴール」には懐かしの映像から今見ても胸が熱くなる名場面が。さらに世界に衝撃が走った世界卓球で起きた大事件も、当事者のインタビューを交えてたっぷりご紹介。一流たちの目線で選ばれた名場面と、本人たちによる証言が盛りだくさん！見応えたっぷりのスポーツ特番をお楽しみに！

≪出演者コメント≫

■塚本高史

Q.収録の終えて

僕の大好きなサッカー話や、みんなが注目したWBC、卓球など盛りだくさんで、またこれを振り返ることができて面白かったです。僕は昔サッカー少年で、もし役者じゃなければ、プロを目指したいと思っていたほどなので、今日は白熱しましたね！

Q.視聴者にメッセージ

今回も“過去を振り返る”内容ですが、僕が山梨県警捜査一課長笹木綾世役で出演する新ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』も10年前の刑事になったその初日に戻るという設定。どこかリンクする部分を感じました。歴史は変えられないですが、ドラマの中で歴史がどう変わっていくかっていうところも注目していただければなと思います。



【塚本高史 出演情報】

4月クール ドラマ９『刑事、ふりだしに戻る』

２０２６年４月１７日（金）スタート 毎週金曜夜９時～９時５４分 ※初回15分拡大スペシャル



【番組あらすじ】

恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと／濱田岳）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘するが、その裏にあった警察組織の闇が明らかに…。もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？新感覚のタイムリープサスペンスです！

主演：濱田岳

出演：石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久





≪番組概要≫

【タイトル】 「一流が目撃！大谷翔平サッカーW杯衝撃の瞬間ランキング本人と見直したら新発見SP」

【放送日時】 ２０２６年４月２９ 日（水祝）よる６時２５分～９時５４分 放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】 MC：加藤浩次

ゲスト：小木博明（おぎやはぎ） 糸井嘉男 水谷隼 塚本高史 朝日奈央

進行：松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）

【公式X】 @tx_ichiryu https://x.com/tx_ichiryu

【番組HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ichiryugamokugeki/