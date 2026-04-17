レインズインターナショナルが展開する牛角は4月23日、「焼肉酒場セット」(2,178円)の選べるホルモン盛りを3種に拡充する。(左から)「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」「青唐MIX」「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」焼肉酒場セットは、1人2,178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。「焼肉酒場