【牛角】飲み放題付き平日限定「焼肉酒場セット」の選べるホルモンに「青唐MIX」が登場 - 青唐辛子×ごま油の病みつき感ある味わい
レインズインターナショナルが展開する牛角は4月23日、「焼肉酒場セット」(2,178円)の選べるホルモン盛りを3種に拡充する。
(左から)「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」「青唐MIX」「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」
焼肉酒場セットは、1人2,178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。
「焼肉酒場セット」(2,178円)
4月23日より、選べるホルモン盛りに「青唐MIX」が登場する。青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせたお酒が進む仕立て。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。
青唐MIX
これまでの2種類―「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」と「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせて楽しめるラインナップへと進化する。
左「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」/右「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」※共通メニュー:焼肉盛り/無限枝豆/飲み放題
(左から)「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」「青唐MIX」「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」
焼肉酒場セットは、1人2,178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。
4月23日より、選べるホルモン盛りに「青唐MIX」が登場する。青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせたお酒が進む仕立て。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。
青唐MIX
これまでの2種類―「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」と「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせて楽しめるラインナップへと進化する。
左「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」/右「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」※共通メニュー:焼肉盛り/無限枝豆/飲み放題