福岡県警の非常勤の職員が、自転車を飲酒運転したとして懲戒処分されていたことが分かりました。県警は近く、職員を書類送検する方針です。3月31日付で減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県警で勤務していた会計年度任用職員です。職員は3月28日、福岡市東区で、酒気を帯びた状態で自転車を運転したとされています。職員は3月31日までの任用期間を終えてすでに退職していますが、県警は近く書類送検する方針です。県