キャロウェイゴルフが日本公式インスタグラムを更新。熊本県で開催中の「KKT杯バンテリンレディース」で解説者を務める地元出身の上田桃子が、トレーラーに遊びに来てくれたことを嬉しそうに投稿した。【動画】ニコニコの上田桃子とガチガチの後藤あいの2ショット「お久しぶり！の上田桃子プロ」と記した投稿では、上田がトレーラーの中にある棚の黒い扉にサインする姿を動画で公開。そしてサインに添えられた「人生気合いでしょ！