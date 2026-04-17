スタジオアリスは、子ども向け商品として『ポケモン和装』に、ポケモン30周年を記念した新作衣装＆専用クロマキー背景を新たに導入し、17日より撮影を開始したことを発表した。【写真】イーブイ衣装可愛い！公開された『ポケモン和装』新作＆背景ポケモン和装撮影は、「ポケモンの進化」を「お子さまの成長」になぞらえ、「健やかに、大きく、元気に成長してほしい」という願いを込めた、スタジオアリスの特別なメニュー。今