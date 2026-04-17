スタジオアリス『ポケモン和装』新作の衣装＆背景発表 歴代伝説が集合！30年の歴史表現
スタジオアリスは、子ども向け商品として『ポケモン和装』に、ポケモン30周年を記念した新作衣装＆専用クロマキー背景を新たに導入し、17日より撮影を開始したことを発表した。
【写真】イーブイ衣装可愛い！公開された『ポケモン和装』新作＆背景
ポケモン和装撮影は、「ポケモンの進化」を「お子さまの成長」になぞらえ、「健やかに、大きく、元気に成長してほしい」という願いを込めた、スタジオアリスの特別なメニュー。
今回導入する新作衣装と背景は、ポケモン30周年のお祝いとして、『ポケットモンスター 赤・緑』を遊んだ親御世代から子どもまで、世代を超えて一緒に楽しめるデザイン。ハレの日に相応しい、伝統古典柄とポケモンの世界観が融合した特別な撮影を楽しめる。
■新作「ポケモン和装」について
・２６PK-０１（８０cm）
１歳のファーストバースデーを祝い、今後のお子さまの成長を願う意味を込め、ポケモンファンから根強い人気のあるイーブイとイーブイの進化形をデザインとして配置することで、進化する＝成長するを表現しました。また、従来の被布の形にとらわれず、イーブイを表したフード付き被布に。背面には、イーブイの特徴である大きな尻尾をとりつけ、より一層着ぐるみ要素を取りこみました。
・２６PK-０２（１００cm）
世代を超えて引き継がれるパートナーポケモンの世界観を表現し、背面は『ポケットモンスター 赤・緑』のパートナーポケモンの進化形「フシギバナ・リザードン・カメックス」のシルエットで唯一無二の１着に。お子様だけでなく、親世代も一緒に楽しんで頂けるデザインです。ハレの日に相応しい伝統古典柄とポケモンの属性を表す水・草・炎のデザインを上手く融合させました。羽織紐には５歳とお揃いの「モンスターボール羽織紐」を初導入。
・２６PK-０３（１１０cm）
背面の「ミュウツー・ミライドン、コライドン」をメインに、歴代の伝説ポケモンが集合。『ポケットモンスター 赤・緑』から３０年の歴史を１着で表現いたしました。１００cm同様お子様だけでなく、親世代も一緒に楽しんで頂けるデザインです。モンスターボールで使用している七色は「多幸・健やかな成長」の意味があり、ハレの日にふさわしい１着に。羽織紐には３歳とお揃いの「モンスターボール羽織紐」を初導入。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【写真】イーブイ衣装可愛い！公開された『ポケモン和装』新作＆背景
ポケモン和装撮影は、「ポケモンの進化」を「お子さまの成長」になぞらえ、「健やかに、大きく、元気に成長してほしい」という願いを込めた、スタジオアリスの特別なメニュー。
今回導入する新作衣装と背景は、ポケモン30周年のお祝いとして、『ポケットモンスター 赤・緑』を遊んだ親御世代から子どもまで、世代を超えて一緒に楽しめるデザイン。ハレの日に相応しい、伝統古典柄とポケモンの世界観が融合した特別な撮影を楽しめる。
・２６PK-０１（８０cm）
１歳のファーストバースデーを祝い、今後のお子さまの成長を願う意味を込め、ポケモンファンから根強い人気のあるイーブイとイーブイの進化形をデザインとして配置することで、進化する＝成長するを表現しました。また、従来の被布の形にとらわれず、イーブイを表したフード付き被布に。背面には、イーブイの特徴である大きな尻尾をとりつけ、より一層着ぐるみ要素を取りこみました。
・２６PK-０２（１００cm）
世代を超えて引き継がれるパートナーポケモンの世界観を表現し、背面は『ポケットモンスター 赤・緑』のパートナーポケモンの進化形「フシギバナ・リザードン・カメックス」のシルエットで唯一無二の１着に。お子様だけでなく、親世代も一緒に楽しんで頂けるデザインです。ハレの日に相応しい伝統古典柄とポケモンの属性を表す水・草・炎のデザインを上手く融合させました。羽織紐には５歳とお揃いの「モンスターボール羽織紐」を初導入。
・２６PK-０３（１１０cm）
背面の「ミュウツー・ミライドン、コライドン」をメインに、歴代の伝説ポケモンが集合。『ポケットモンスター 赤・緑』から３０年の歴史を１着で表現いたしました。１００cm同様お子様だけでなく、親世代も一緒に楽しんで頂けるデザインです。モンスターボールで使用している七色は「多幸・健やかな成長」の意味があり、ハレの日にふさわしい１着に。羽織紐には３歳とお揃いの「モンスターボール羽織紐」を初導入。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。