お笑いコンビ「霜降り明星」せいや（33）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。大物俳優と共演した時のエピソードを披露した。フジテレビのドラマ「102回目のプロポーズ」（水曜後11・00）で、俳優・武田鉄矢と共演したせいや。「がっつり共演するのは初めて」といい、撮影前は「めっちゃ緊張して」と振り返った。周囲からは、武田の方針として「台本を覚えてきちゃダメ」「アドリブで膨らませ