お笑いコンビ「霜降り明星」せいや（33）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。大物俳優と共演した時のエピソードを披露した。

フジテレビのドラマ「102回目のプロポーズ」（水曜後11・00）で、俳優・武田鉄矢と共演したせいや。「がっつり共演するのは初めて」といい、撮影前は「めっちゃ緊張して」と振り返った。

周囲からは、武田の方針として「台本を覚えてきちゃダメ」「アドリブで膨らませていくから、あんまり覚えてこないでください」と伝えられていたため、「逆に芸人的にはありがたい」という思いだった。

いざ現場では武田から「俺、こう言うからココのセリフを抜いて」と直接演技指導を受け、「ホンマにアドリブで進んで行く」と感激。撮影中、急に歌い始めた武田に対し、せいやも「よっ！」と盛り上げるなど、順調そうにみえたという。

しかし撮影後、武田のもとに向かい「アドリブ、あんな感じで良かったですか？あれぐらいの受けで良かったですかね」と伺うと、上を見ながら武田は「うん、アレは違う。やめてくれ」とまさかの要望だった。

せいやは「“ムズ！”ってなって」と当時の心境を振り返ったが、共演者は「武田さんの育て方みたいなね、もしかしたらね」「愛弟子みたいなもんや」とフォローしていた。