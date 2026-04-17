歌舞伎俳優の片岡愛之助が16日、オフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香が締めていた“ルパン愛溢れる”帯を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。 この日、「エスパシオナゴヤキャッスルには！！」と題してブログ