往年のモデル名を引き継ぐ「クラウン」最上級モデルかつて日本の路上で強い存在感を放っていたトヨタの高級セダン「クラウン・マジェスタ」（以下、マジェスタ）。このモデルが国内市場から姿を消して久しいですが、中東の地で再び注目を集めていることをご存じでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「復活のクラウンマジェスタ」です！ 画像で見る（30枚以上）初代マジェスタが誕生したのは1991年のことでした。