女優の高島礼子が自身のインスタグラムを更新。俳優・要潤とゴルフを楽しんだことを投稿した。【動画】高島礼子のスイング／吉田沙保里のInstagramより要は2001年に「仮面ライダーアギト」に登場する「仮面ライダーG3」の氷川誠としてデビューした。その後、数々のテレビドラマや映画に出演。現在は大河ドラマ「豊臣兄弟！」で明智光秀を熱演中だ。ゴルフ場での美男美女の2ショットにファンも大喜び。「えっ誰かと思ったら要さん」