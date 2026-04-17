高島礼子が「仮面ライダー」とゴルフ 素敵な2ショットに称賛のコメント殺到！
女優の高島礼子が自身のインスタグラムを更新。俳優・要潤とゴルフを楽しんだことを投稿した。
【動画】高島礼子のスイング／吉田沙保里のInstagramより
要は2001年に「仮面ライダーアギト」に登場する「仮面ライダーG3」の氷川誠としてデビューした。その後、数々のテレビドラマや映画に出演。現在は大河ドラマ「豊臣兄弟！」で明智光秀を熱演中だ。ゴルフ場での美男美女の2ショットにファンも大喜び。「えっ誰かと思ったら要さん」「礼子さんの周りには素敵な方が集まってますね」「要潤さん！おちゃめなポーズ」などのコメントが数多く寄せられていた。そして「スコアどうでしたか？」と、この日の成績も気になっている様子だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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